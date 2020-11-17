С каждым днем в Одессе все чаще и чаще говорят о введении полного локдауна

В связи с этим премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, 17 ноября сделал важное заявление и сообщил, когда будет введен полный локдаун в стране.

Он отметил, что эффективность карантина выходного дня можно будет оценить только через 2 или 3 недели спустя введения ужесточения.

Шмыгаль считает, что в случае если карантин в выходные дни отменят, то уже в декабре ежедневные показатели по заболеваемости достигнут отметки в 20 000 новых случаев за день. Вместе с высокой заболеваемостью, уже через месяц в больницах может не хватить мест для пациентов.

По словам премьер-министра, при таком развитии ситуации в стране, руководство государства будет вынуждено объявить полный локдаун не меньше чем на три недели.

До этого мы сообщали, что Одесская область оказалась в числе лидеров по нарушению карантина выходного дня.

В пятерку лидеров по количеству нарушений попали Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области.

Отметим, что одесские власти отказались соблюдать ограничения выходного дня. В связи с этим многие местные заведения продолжали работать и впускать посетителей внутрь.

А тем временем стало известно, что одна из одесских больниц переполнена зараженными китайской инфекцией на 126 %.

Речь идет о городской клинической больнице №1. В медучреждении предусмотрено 30 койко-мест для зараженных, однако сейчас в ней находится 35 пациентов с подтвержденным диагнозом. Что составляет 126% загруженности. В остальных городских больницах загруженность меньше. Всего по области занято 63% коек.

Напомним, что в сети показали, как прошел карантин выходного дня в Одессе, видео: "Толпы людей и шумные вечеринки"

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