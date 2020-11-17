Ситуация с эпидемией китайского вируса с каждым днем усугуляется в Одессе

В связи с этим на внеочередном заседании Кабмина было принято решение выделить деньги на обустройство полевого госпиталя в Одессе.

В правительстве заявили, мобильные стационары создадут в трех городах: Киеве, Одессе и Краматорске. На их обустройство уже выделено 118 миллионов гривен.

Именно в этих городах ежедневно заболевает большое количество людей, а койко-места в больницах практически закончились. О том, где его разместят в Одессе информации нет.

Отметим, что за сутки Одесская область вышла на 3-е место по количеству заболевших. На первом – Киев, а на втором – Днепропетровская область. За все время в стране заболело 557 тыс. 657 человек, из которых в Одесской области – 34 тыс. 176 заболевших.

В тоже время стало известно, что одна из одесских больниц переполнена зараженными китайской инфекцией на 126 %.

Речь идет о городской клинической больнице №1. В медучреждении предусмотрено 30 койко-мест для зараженных, однако сейчас в ней находится 35 пациентов с подтвержденным диагнозом. Что составляет 126% загруженности. В остальных городских больницах загруженность меньше. Всего по области занято 63% коек.

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