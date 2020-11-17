В Одессе мужчина по непонятным причинам набросился на пожилого человека и избил его до потери сознания
О происшествии на улице Академика Вильямса рассказали на портале Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net
По словам копов, неизвестный мужчина подбежал к автомобилю, припаркованному на обочине и стал стучать кулаками по капоту. Далее, буян забрался в салон машины и принялся избивать 62-летнего водителя транспортного средства. Когда потерпевший вышел из авто, то злоумышленник кинулся за ним и еще раз ударил кулаком так, что тот упал и потерял сознание.
На инцидент подоспели прохожие, которые вызвали пострадавшему скорую, а заодно и стражей порядка.
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Медики забрали одессита в больницу. Он получил тяжелые телесные повреждения и травму правого глаза.
Копы задержали неадеквата. Ним оказался 37-летний мужчина, который отказался объяснять причины нападения на пожилого человека.
Суд отправил его под стражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
До этого мы сообщали, в Одессе всё чаще жертвами ограблений становятся пожилые люди, особенно женщины.
Так, одесская полиция задержала приезжего из Николаевской области, который промышлял нападениями на беспомощных пенсионерок.
40-летний мужчина выслеживал своих жертв - женщин преклонного возраста - во дворах многоэтажек, заходил за ними в подъезды, а затем бил по голове. После этого отбирал деньги, телефоны, срывал золотые сережки и цепочки.
Напомним, что на Одесчине открыли стрельбу по людям и полиции: подробности массовой заворушки
Как сообщала Politeka, на одесситов открыли охоту в подъездах многоэтажек, детали нападений: "выбирают самых беспомощных"
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