В Одессе мужчина по непонятным причинам набросился на пожилого человека и избил его до потери сознания

О происшествии на улице Академика Вильямса рассказали на портале Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net

По словам копов, неизвестный мужчина подбежал к автомобилю, припаркованному на обочине и стал стучать кулаками по капоту. Далее, буян забрался в салон машины и принялся избивать 62-летнего водителя транспортного средства. Когда потерпевший вышел из авто, то злоумышленник кинулся за ним и еще раз ударил кулаком так, что тот упал и потерял сознание.

На инцидент подоспели прохожие, которые вызвали пострадавшему скорую, а заодно и стражей порядка.

Медики забрали одессита в больницу. Он получил тяжелые телесные повреждения и травму правого глаза.

Копы задержали неадеквата. Ним оказался 37-летний мужчина, который отказался объяснять причины нападения на пожилого человека.

Суд отправил его под стражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

До этого мы сообщали, в Одессе всё чаще жертвами ограблений становятся пожилые люди, особенно женщины.

Так, одесская полиция задержала приезжего из Николаевской области, который промышлял нападениями на беспомощных пенсионерок.

40-летний мужчина выслеживал своих жертв - женщин преклонного возраста - во дворах многоэтажек, заходил за ними в подъезды, а затем бил по голове. После этого отбирал деньги, телефоны, срывал золотые сережки и цепочки.

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