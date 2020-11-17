В Одесской области водитель совершил наезд на женщин, которые шли вдоль дороги

Авария со смертельным исходом произошла 15 ноября в селе Приморское Белгород-Днестровского района, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

По данным инспекторов, 48-летний водитель не справился с управлением и его занесло на обочину дороги. В это время там находили две пожилые женщины, одной их них 62 года, другой - 82. Обе пенсионерки погибли на месте в результате наезда авто.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

До этого мы сообщали, что в Одессе машина скорой помощи попала в аварию, когда спешила на вызов.

В нее врезался водитель на иномарке, который не пропустил автомобиль экстренных служб, двигавшийся на красный свет.

ДТП случилось вечером, около 21:00 в Малиновском районе.

По данным полиции, на пересечении улицы Балковской и Заньковецкой водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества машине скорой помощи, которая ехала с мигалками на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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