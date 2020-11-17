Лены нет почти неделю

Полиция кинулась на поиски юной девушки, которая поехала в Одессу и пропала

Об исчезновении заявили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Так, 17-летняя жительница села Усатово Калиниченко Елена Вадимовна, уехала из дома в Одессу еще 11 ноября и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, глаза голубые.

Была одета: в светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие джинсы, черные сапоги.

В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщать в Усатовское отделение полиции по телефонам: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 или по спецлинии «102».

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В период с 2 по 8 октября на территории Одесской области было зарегистрировано 13 заявлений о пропаже несовершеннолетних.

Кроме того, за прошлую неделю зафиксировано 25 несчастных случаев с детьми. За невыполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 54 человека. «От противоправных действий пострадали 8 детей, среди правонарушений - телесные травмы, доведение до самоубийства, ограбление, мошенничество и прочее», - сообщили в полиции.

Копы нашли и вернули родителям всех детей.

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