Полиция кинулась на поиски юной девушки, которая поехала в Одессу и пропала
Об исчезновении заявили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
Так, 17-летняя жительница села Усатово Калиниченко Елена Вадимовна, уехала из дома в Одессу еще 11 ноября и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, глаза голубые.
Была одета: в светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие джинсы, черные сапоги.
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В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщать в Усатовское отделение полиции по телефонам: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 или по спецлинии «102».
анее мы писали, что одесская полиция сообщила тревожную информацию об исчезновении 13 детей.
В период с 2 по 8 октября на территории Одесской области было зарегистрировано 13 заявлений о пропаже несовершеннолетних.
Кроме того, за прошлую неделю зафиксировано 25 несчастных случаев с детьми.
За невыполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 54 человека.
«От противоправных действий пострадали 8 детей, среди правонарушений - телесные травмы, доведение до самоубийства, ограбление, мошенничество и прочее», - сообщили в полиции.
Копы нашли и вернули родителям всех детей.
Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно
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