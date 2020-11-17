Нардепы в Верховной Раде решили судьбу карантина выходного дня

Как стало известно, 17 ноября они отказали его отменять по рекомендации правительства.

За отмену проголосовало всего лишь 149 парламентариев при 226 минимально необходимых.

В постановлении предлагалось смягчить некоторые ограничения по запрету в выходные дни.

В частности, предлагалось разрешить работу баров, ресторанов, кафе; спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Кроме того, принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах; в других учреждениях развлекательной деятельности, а также разрешить работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Стоит обратить внимание, что перед голосованием взял слово премьер-министр Денис Шмыгаль, который заявил, что в случае если карантин в выходные дни отменят, то уже в декабре ежедневные показатели по заболеваемости достигнут отметки в 20 000 новых случаев за день. Вместе с высокой заболеваемостью, уже через месяц в больницах может не хватить мест для пациентов.

По словам премьер-министра, при таком развитии ситуации в стране, руководство государства будет вынуждено объявить полный локдаун не меньше чем на три недели.

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