В Одессе произошел вирусный коллапс, причем случилось это довольно незаметно

Как передает Обозреватель, об этом рассказала семейный врач из Одессы на условиях анонимности

По ее словам, город уже давно настиг ковидный коллапс. И это наблюдается еще с середины сентября. Отмечается, что болеют очень много людей, однако в то же время жители до сих пор не носят маски в общественных местах. Те, кто носит маски, выглядят в глазах у остальных как космические пришельцы.

Если еще в начале октября в больницу реально было попасть только с серьезным поражением легких и низкой сатурацией, то теперь место нельзя получить даже имея "нужных" знакомых.

"С тестами на дому как повезет, кто-то три-четыре дня ожидает, кто-то – десять. Обещали бесплатное КТ больным с подозрением на вирус, но по факту это отсутствует. Места в больницах даже обсуждать не хочу – опять полная *опа. А зараженных полным-полно, каждый день плюс 2-3 новых. Маски все так же для слабаков, одесситы считают. Что далее будет – без понятия. Самой страшно. Ежедневно с зараженными работаю, доплаты не положены. Соцработникам положены, а нам нет. Все это удовольствие за 9700 в руки и пять масок в неделю дают на работе. Не респираторов, а масок. Надоело и страшно, и, кроме как медицина, ничего не умею", – жалуется она.

Ранее стало известно, что одна из больниц Одессы переполнена зараженными китайским вирусом на 126%.

За сутки область вышла на 3-е место по числу заболевших. Первое место занимает Киев, второе – Днепропетровская область. Так, по данным на вторник 17 ноября, число зараженных коронавирусом в Одесском регионе увеличилось на 761.

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