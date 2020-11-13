Після включення опалення в Одесі рве труби і б'є окріп
Поки деякі одесити сидять без води, в одній з багатоповерхівок на вулиці Архітекторській справжній потоп.
Квартиру заливає гаряча вода, що барвисто демонструє відеозапис у групі «Жити в Одесі», передає Politeka.net
За словами очевидців, там прорвало систему і зі стелі і розеток фонтаном б'є вода.
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Як видно на кадрах, вода залила всю квартиру.
Крім того, ще один прорив гарячої води зафіксували того ж дня в Одесі.
На вулиці Нищинського вода тече зі стіни будівельного інституту.
"На 📍Композитора Ніщинського можна вже приймати гарячі ванни. Мабуть мешканцям цього району доведеться сьогодні сидіти без опалення", - кажуть автори короткого відео.
Раніше ми писали, що в одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири.
Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.
За словами мешканки однієї з квартир, приміщення затопило буквально за лічені хвилини.
"Люди на 📍Левітана, 101 вже не раді що включили опалення",-повідомляють в телеграм-каналі.
Нагадаємо, що масштабний прорив труби в Одесі, кадри НП: "по вулиці течуть річки"
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