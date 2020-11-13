Люди вже не раді опаленню

Після включення опалення в Одесі рве труби і б'є окріп

Поки деякі одесити сидять без води, в одній з багатоповерхівок на вулиці Архітекторській справжній потоп.

Квартиру заливає гаряча вода, що барвисто демонструє відеозапис у групі «Жити в Одесі», передає Politeka.net

За словами очевидців, там прорвало систему і зі стелі і розеток фонтаном б'є вода.

Як видно на кадрах, вода залила всю квартиру.

Крім того, ще один прорив гарячої води зафіксували того ж дня в Одесі.

На вулиці Нищинського вода тече зі стіни будівельного інституту.

"На 📍Композитора Ніщинського можна вже приймати гарячі ванни. Мабуть мешканцям цього району доведеться сьогодні сидіти без опалення", - кажуть автори короткого відео.

Раніше ми писали, що в одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири.

Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.

За словами мешканки однієї з квартир, приміщення затопило буквально за лічені хвилини.

"Люди на 📍Левітана, 101 вже не раді що включили опалення",-повідомляють в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що масштабний прорив труби в Одесі, кадри НП: "по вулиці течуть річки"

А ще Politeka писала, що в Одесі комунальники залишать школи та дитсадки без опалення, відома причина

Також Politeka повідомляла, НП на будівництві в Одесі: робітник зірвався з величезної висоти, фото