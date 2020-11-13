Одними штрафами для водіїв не обійшлося. Тепер влада взялася за пішоходів

Незабаром в Одесі почнуть штрафувати пішоходів, які не носять світловідбиваючий одяг в темний час доби

Так днями, уряд України вніс деякі зміни до Правил дорожнього руху відповідно до міжнародних норм.

Відзначимо, що раніше використання пішоходами світловідбивних елементів носило тільки рекомендаційний характер.

Однак зараз все змінилося і кожен пішохід, який рухається в темний час доби (або в умовах поганої видимості) уздовж дороги, зобов'язаний носити світловідбиваючий жилет або наклейки на одязі, пише today.ua.

Такий захід дозволить знизити смертність на дорозі в п'ять-шість разів.

Якщо пішохід ігноруватиме нові правила дорожнього руху, то його чекає штраф у розмірі 510 гривень.

Варто сказати, що дане правило діє тільки для тих пішоходів, які рухаються по проїжджій частині або вздовж узбіччя дороги.

Крім того, велосипедисти зможуть користуватися смугою руху для маршрутних транспортних засобів. Таке рішення прийняли для того, щоб допомогти розвитку велосипедної інфраструктури.

До цього ми повідомляли, що одеситів штрафуватимуть за відсутність маски прямо на місці.

Таке рішення ухвалили нардепи у стінах Верховної Ради. За нього проголосували 262 парламентаріїв

Штрафуватимуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот.

Нагадаємо, що одеситам придумали новий штраф, за що доведеться розщедритися

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