В Одесской области исчезла 15-летняя девочка

Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба областного ГУНП.

Так, полицией объявлена в розыск Анастасия Широкобокова, 2005 года рождения.

Как стало известно, вчера, 18 ноября девочка ушла после первого урока в школе в детское воспитательное учреждение в Измаильском районе и с тех пор о ней нет никаких вестей.

Приметы Насти: рост 156 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Особая примета: над верхней губой родимое пятно.

Была одета: в фиолетовую куртку, белую кофту, синие джинсы и белые ботинки.

«С любой информацией о месте нахождения девушки, просьба сообщить в Измаильский отдел полиции по телефонам (04841) 7 53 63, (096) 458 76 32 или по спецлинии "102", -говорится в сообщении.

Не так давно мы сообщали, что родители пожаловались на подозрительного мужчину, который заманивает детей к себе домой.

Они рассказали, что мужчина пожилого возраста заманивает детей конфетами и другими угощениями к себе домой, а потом предлагает поиграть в недетские игры. Проживает 70-летний извращенец в селе Новая Некрасовка, Измаильского района.

Некоторые родители уже обратились с заявлениями в полицию, однако пострадавших может быть намного больше, потому что жена этого педофила дает частные уроки у себя дома.

"Он после занятий ведет детей в туалет, где и происходило преступление. На данный момент в полицию обратились лишь несколько родителей. Но учитывая, что старый извращенец так открыто и настойчиво приставал к детям, то вполне вероятно, что жертв намного больше, — говорит мама пострадавшей девочки.

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