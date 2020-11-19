В пятницу, 20 ноября в Одессе проверят систему электросирен и громкоговорителей, при этом горожан просят не паниковать

Сирены завоют в городе в интервале между 14.00 и 14.30, сообщает Politeka.net cо ссылкой на пресс-службу одесской мэрии.

Как пояснили в Департаменте гражданской защиты, электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города, при этом звуковой сигнал будет прерывистым.

В связи с этим одесситов просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Стоит сказать, что систему оповещения проверяют примерно раз два-три месяца. Прошлая проверка была проведена 16 сентября.

До этом мы писали, что с каждым днем в Одессе все чаще и чаще говорят о введении полного локдауна.

В связи с этим премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде сделал важное заявление и сообщил, когда будет введен полный локдаун в стране.

Он отметил, что эффективность карантина выходного дня можно будет оценить только через 2 или 3 недели спустя введения ужесточения.

Шмыгаль считает, что в случае если карантин в выходные дни отменят, то уже в декабре ежедневные показатели по заболеваемости достигнут отметки в 20 000 новых случаев за день. Вместе с высокой заболеваемостью, уже через месяц в больницах может не хватить мест для пациентов.

Напомним, что в сети показали, как прошел карантин выходного дня в Одессе, видео: "Толпы людей и шумные вечеринки"

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