В Одесской области погибшим от китайской болячки не проводят вскрытие тел, их хоронят в плотных полиэтиленовых мешках

Стремительный рост заболевших COVID-19, а также смертельные исходы в виде тяжелой двухсторонней пневмонии тревожат местных жителей.

Среди людей ходят слухи, что умерших хоронят в закрытых гробах и сами родственники не могут увидеть покойника.

Однако патологоанатом одной из районных больниц в Одесской области Андрей Думетрашко рассказал, как на самом деле происходит процесс передачи тела зараженного COVID-19, пишет местное издание « Одесса-Рени ».

Он сообщил что тела прячут в плотных полиэтиленовых черных мешках.

«За 50 лет работы я сам впервые такое вижу. Родственники пакеты не раскрывают, они кладут сверху чистую одежду и то, что сочтут нужным - так и прячут », - рассказал он.

Также он отметил, что из-за опасений распространения китайского заболевания вскрытие тел погибших от коронавируса не проводят.

«Родственники подписывают согласие забрать тело из морга без вскрытия. Главврач и лечащий врач также дают письменное согласие», - рассказал медик.

В тоже время патологоанатом отметил, чтобы избежать заражения, сам врач общается с родственниками умерших через окно.

«Тяжело переносят вирус пожилые люди, у них как правило развивается тяжелая двухстороння пневмония. Это очень серьезно, от такой формы еще никто не вылечился, поэтому берегите себя и своих близких, соблюдайте карантин », - призвал Думетрашко.

Отметим, что за последние сутки на территории Одесской области от китайской болячки скончались 9 человек. Всего летальных случаев по области 489.

Заболевших 35 440 человек. За последние сутки в регионе зафиксировано 634 новых случая заражения.

Выздоровели 8119 пациентов, 26832 болеют, у 36586 подозревают вирус.

Напомним, что вирусный коллапс охватил Одессу, врачи кричат от безнадеги: "Надоело и страшно"

Как сообщала Politeka, вирус на Одесчине "показал зубы", сотни жертв и тысячи зараженных: новая статистика

Также Politeka писала, что карантин выходного дня разгневал одесситов: "спецоперация по уничтожению..."