В Одесской области печное отопление стало причиной пожара со смертельным исходом
Происшествие случилось днем 18 ноября в одном из частных домов в поселке Доброслав. Подробности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передает Politeka.net
В 13:39 на линию "101" поступило сообщение, что о возгорании частного одноэтажного дома на улице Киевская.
Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар. На пепелище нашли тело хозяйки дома. Огонь уничтожил кровать в комнате, повредил стены, потолок и часть имущества.
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Предварительная версия возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
В последние дни в Одесской области существенно похолодало. В некоторых районах региона температура воздуха ночью ниже нулевой отметки. Жители стали массово пользоваться обогревательными приборами, а в сельской местности - печами и грубами. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям постоянно напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.
До этого мы сообщали, что в Одесской области супруги отравились угарным газом, один из них не выжил.
Трагическое происшествие случилось на днях в селе Шевченково в Килийском районе.
В частности, в жилом доме по улице Новой пожилые супруги отравились угарным газом. Медики смогли спасти 79-летнего мужчину, при этом его 74-летняя жена скончалась до еще до оказания какой-либо помощи.
В ГСЧС отметили, что трагедия возникла вследствие неправильной эксплуатации системы отопления, из-за чего отравляющее вещество заполнило комнаты дома и отравило его хозяев.
Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии
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