Не растерялась и вовремя среагировала

Хрупкая молодая девушка спасла жизнь мужчины на поселке Таирово в Одессе

Об этом рассказали сотрудники аптечной сети на странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

Героиню зовут Любовь Гайдур, она заведующая аптеки 38 в Альтаире.

Одесситка не растерялась, когда в аптеку за лекарствами пришел посетитель, а потом у него случился сердечный приступ, но обо всем по порядку.

Сначала в аптеку пришла молодая пара померять давление и в это же время зашел мужчина за корвалолом, его сильно трясло.

Заведующая Люба попросила молодых людей подождать, потому что нужно срочно измерить давление мужчине. Пара, обидевшись, ушла, не зная, что на кону чья-то жизнь.

Далее мужчина начал терять сознание уже возле стула для измерения давления, это помогло крупному мужчине не разбиться об пол.

Девушка быстро оценила ситуацию, перевернула уже фиолетового посетителя и сделала ему массаж сердца, а потом поднесла аммиак к носу.

После этого она вызвала скорую, которая, ко всему прочему, приехала спустя 40 мин, однако мужчина уже пришел в себя.

В аптечной сети отметили, что у Любовь Гайдур это второй случай спасения жизни, ей уже приходилось делать массаж сердца, незнакомому человеку на улице.

Не будьте равнодушны к окружающим, будьте как Люба!

Пользователи в соцсетях в восторгом комментируют поступок молодой заведующей.

" Этот фармацевт достойный клятвы Гиппократа . Молодец девушка. Здоровья и счастья по жизни.",

" Настоящий фармацевт !!! Молодец !!! Не растерялась и спасла жизнь человеку !!! Здоровья и сил Любови !!!",

" Умничка,я думаю многие люди хотели бы сказать ей спасибо,а особенно семья спасённого мужчины,.побольше бы таких отзывчивых медиков..."

" Спасибо огромное! Неужели ещё остались люди такие? С непотерянными человеческими качествами! Храни Вас Господь!", - высказались люди в комментариях.

Как сообщала Politeka, на одесситов будут "охотиться" из-за одежды: "штраф до 500 гривен".

Ранее также сообщалось о том, что в Одессе квартиры и улицы заливает кипятком, видео ЧП: "можно принимать ванны".

Напомним, одесских школьников снова переведут на дистанционку: раскрыты детали ситуации.