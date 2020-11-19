Хрупкая молодая девушка спасла жизнь мужчины на поселке Таирово в Одессе
Об этом рассказали сотрудники аптечной сети на странице в Фейсбуке, передает Politeka.net
Героиню зовут Любовь Гайдур, она заведующая аптеки 38 в Альтаире.
Одесситка не растерялась, когда в аптеку за лекарствами пришел посетитель, а потом у него случился сердечный приступ, но обо всем по порядку.
Сначала в аптеку пришла молодая пара померять давление и в это же время зашел мужчина за корвалолом, его сильно трясло.
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Заведующая Люба попросила молодых людей подождать, потому что нужно срочно измерить давление мужчине. Пара, обидевшись, ушла, не зная, что на кону чья-то жизнь.
Далее мужчина начал терять сознание уже возле стула для измерения давления, это помогло крупному мужчине не разбиться об пол.
Девушка быстро оценила ситуацию, перевернула уже фиолетового посетителя и сделала ему массаж сердца, а потом поднесла аммиак к носу.
После этого она вызвала скорую, которая, ко всему прочему, приехала спустя 40 мин, однако мужчина уже пришел в себя.
В аптечной сети отметили, что у Любовь Гайдур это второй случай спасения жизни, ей уже приходилось делать массаж сердца, незнакомому человеку на улице.
Не будьте равнодушны к окружающим, будьте как Люба!
Пользователи в соцсетях в восторгом комментируют поступок молодой заведующей.
" Этот фармацевт достойный клятвы Гиппократа . Молодец девушка. Здоровья и счастья по жизни.",
" Настоящий фармацевт !!! Молодец !!! Не растерялась и спасла жизнь человеку !!! Здоровья и сил Любови !!!",
" Умничка,я думаю многие люди хотели бы сказать ей спасибо,а особенно семья спасённого мужчины,.побольше бы таких отзывчивых медиков..."
" Спасибо огромное! Неужели ещё остались люди такие? С непотерянными человеческими качествами! Храни Вас Господь!", - высказались люди в комментариях.
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