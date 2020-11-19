В Одессе произошло ДТП с участием трамвая, движение было остановлено

Так, в четверг, 19 ноября на улице Генуэзской водитель иномарки не пропустил трамвай №5 и врезался в него. В результате автомобиль автохама получил механические повреждения. Об этом рассказали свидетели случившегося в соцсетях, и разместили кадры ДТП в придачу, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В пресс-службе КП «Одессгорэлектротранс» прокомментировали инцидент, заявив, что водитель Мазды не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего случилось столкновение.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Движение других вагонов было заблокировано на определенное время.

Ранее мы сообщали, что в Одессе трамвай по непонятным причинам слетел с рельсов и протаранил металлическое ограждение. Происшествие случилось в полночь на Куликовом поле. К счастью, всё обошлось без пострадавших.

Не так давно мы писали, что в Одессе новенький трамвай с пассажирами слетел с рельсов и разбился о столб.

Авария случилась рано утром в районе 6-й станции Большого Фонтана с трамваем, который курсирует по маршруту №17.

Вагон протаранил бетонную электроопору.

В результате ДТП пострадали два пассажира. Женщину и 10-летнюю девочку госпитализировали в больницу. О их состоянии пока ничего не известно.

Кроме того, движение трамваев по маршруту №17 было ограничено.

Напомним, что в Одессе на ходу перевернулось авто, движение парализовано: кадры аварии

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