В Одессе произошло ДТП с участием трамвая, движение было остановлено
Так, в четверг, 19 ноября на улице Генуэзской водитель иномарки не пропустил трамвай №5 и врезался в него. В результате автомобиль автохама получил механические повреждения. Об этом рассказали свидетели случившегося в соцсетях, и разместили кадры ДТП в придачу, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В пресс-службе КП «Одессгорэлектротранс» прокомментировали инцидент, заявив, что водитель Мазды не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего случилось столкновение.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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Движение других вагонов было заблокировано на определенное время.
Ранее мы сообщали, что в Одессе трамвай по непонятным причинам слетел с рельсов и протаранил металлическое ограждение. Происшествие случилось в полночь на Куликовом поле. К счастью, всё обошлось без пострадавших.
Не так давно мы писали, что в Одессе новенький трамвай с пассажирами слетел с рельсов и разбился о столб.
Авария случилась рано утром в районе 6-й станции Большого Фонтана с трамваем, который курсирует по маршруту №17.
Вагон протаранил бетонную электроопору.
В результате ДТП пострадали два пассажира. Женщину и 10-летнюю девочку госпитализировали в больницу. О их состоянии пока ничего не известно.
Кроме того, движение трамваев по маршруту №17 было ограничено.
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