Усугубление ситуации с эпидемией вируса стало поводом к тому, что в Одессе готовятся развернуть еще 300 больничных коек для зараженных

В частности, отделения реанимации и интенсивной терапии развернут в центре социально значимых болезней на Сергея Ядова, 4. Об этом сообщила главврач медучреждения Светлана Есипенко, передает Politeka.net, со ссылкой на местные СМИ.

Медик отметила, что в этой больнице уже выделили 50 коек для пациентов с Covid-19, из них 30 уже заняты.

“Когда нас включили в первую волну мы прекратили госпитализацию пациентов больных туберкулезом на Ядова и всех направляем сюда по адресу Леонтовича 11”,- рассказала главврач.

По словам Есипенко, на сегодня проведены работы по переводу пациентов больных туберкулезом, которые сейчас находятся в центре на улице Ядова в небольшом количестве.

«Во всех корпусах по 11-14 человек, которые больны туберкулезом. В течение короткого времени они будут переведены в центр на Леонтовича. Полностью высвобождаются 3 больших корпуса, где можно расположить 300 пациентов. При ухудшении ситуации, можно развернуть на 400 коек», - отметила она.

Главврач центра рассказала, что сейчас активно начинаются ремонтные работы для того, чтобы запустить первый корпус, где будет находиться реанимационное отделение и отделение для лечения около 110 пациентов. А также дополнительно отделение для подозрений на китайскую инфекцию.

По последним данным, в одесской инфекционной больнице находится 230 пациентов с COVID-19, из них 129 человек, в тяжелом состоянии. Три пациента получают кислородную терапию в режиме СИПАП. За последние сутки в инфекционную больницу поступил 31 человек с подозрением на COVID-19, 23 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 61 человек — в ГКБ №10, 18 детей — в детской городской больнице №3.

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