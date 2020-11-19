В Украине будут отмечать День Достоинства и Свободы

Появилась информация об ограничении движения транспорта в центре Одессы

Оно запланировано на субботу, 21 ноября в районе парка Шевченко. Дело в том, что в этот день в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, передает Politeka.net

Ровно семь лет назад в этот день начались массовые акции гражданского протеста, направленные против режима Януковича. Они стали толчком к Революции Достоинства (ноября 2013-февраль 2014 года).

Как сообщили в одесском горсовете, в 10 часов утра состоится возложение цветов к памятнику Шевченку. В связи с этим с 8:00 до 10:30 в субботу, 21 ноября, будет запрещена парковка и движение транспорта части ул. Маразлиевской (от дома №24 до дома №36) и в Сабанском переулке.

До этого мы сообщали, что в пятницу, 20 ноября в Одессе проверят систему электросирен и громкоговорителей, при этом горожан просят не паниковать.

Сирены завоют в городе в интервале между 14.00 и 14.30.

Как пояснили в Департаменте гражданской защиты, электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города, при этом звуковой сигнал будет прерывистым.

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