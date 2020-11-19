На въезде в Одессе у дальнобойщика за рулем случился сердечный приступ

Как передает Politeka.net, подробности сообщили патрульные полицейские.

По словам копов, на стационарном посту «Два столба» они заметили, что водитель фуры довольно странно себя ведет, нарушает правила дорожного движения и едет, подавая сигналы гудком.

Они потребовали его остановится и тут дальнобойщик открыл дверь и стал звать на помощь.

Позже выяснилось, что у мужчины сильно заболело в области сердца. Он объяснил, что ему делали операцию по стентированию сосудов.

Патрульные вызвали скорую помощь, 63-летнего мужчину госпитализировали.

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Героиню зовут Любовь Гайдур, она заведующая аптеки 38 в Альтаире.

Одесситка не растерялась, когда в аптеку за лекарствами пришел посетитель, а потом у него случился сердечный приступ.

Сначала в аптеку пришла молодая пара померять давление и в это же время зашел мужчина за корвалолом, его сильно трясло.

Девушка быстро оценила ситуацию, перевернула уже фиолетового посетителя и сделала ему массаж сердца, а потом поднесла аммиак к носу.

После этого она вызвала скорую, которая, ко всему прочему, приехала спустя 40 мин, однако мужчина уже пришел в себя.

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