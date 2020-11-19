Теперь без маски ни ногой

Одесситов начнут нещадно штрафовать за отсутствие защитной маски на лице

Принятый ранее Верховной Радойй закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает Politeka.net

Закон принят для предотвращения распространения китайской болезни в стране.

Теперь за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без масок, закрывающих рот и нос, украинцев будут штрафовать в размере от 170 до 255 гривен.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Отмечается, что протокол о наложении штрафа будут выписывать сразу на месте, как и в случае с нарушением ПДД.

За последние сутки на территории Одесской области от китайской болячки скончались 9 человек. Всего летальных случаев по области 489.

Заболевших 35 440 человек. За последние сутки в регионе зафиксировано 634 новых случая заражения.

Выздоровели 8119 пациентов, 26832 болеют, у 36586 подозревают вирус.

По последним данным, в одесской инфекционной больнице находится 230 пациентов с COVID-19, из них 129 человек, в тяжелом состоянии. Три пациента получают кислородную терапию в режиме СИПАП. За последние сутки в инфекционную больницу поступил 31 человек с подозрением на COVID-19, 23 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 61 человек — в ГКБ №10, 18 детей — в детской городской больнице №3.

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