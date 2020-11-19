В одном из районов Одессы с каждым днем растет стихийная свалка
Об этом встревоженные жители сообщили на сайте «Единный центр обращения граждан», передает Politeka.net.
Так, местные сообщают об образовании мусора в Малиновском районе города на улице Бабеля.
«Там выставлены всего два контейнера для сбора ТБО, которые обслуживают близлежащий частный сектор и воинскую часть. Их крайне недостаточно, и они переполняются уже в день вывоза мусора. В связи с этим, в данном районе образовалась большая свалка. Прошу Вас, повлиять на эту ситуацию путем вывоза существующего мусора, а также установить дополнительные контейнеры для сбора ТБО во избежание повторения образования свалки», - написали одесситы.
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Не так давно мы писали, что в Одессе под новостройками устроили свалку.
Так, жительница Одессы показала кадры новостройки с видом на горы мусора.
"Доброго дня. Строители ЖК "Маршал Сити" (находится рядом с метро) устроили свалку под окнами жителей. Добавьте пожалуйста анонимно. Уже более трех месяцев игнорируют жалобы. Свалка растет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это сообщение от одесситки поступило еще месяц назад, однако по состоянию на сегодня ситуация не изменилась.
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