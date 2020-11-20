В Одессе пьяный водитель сбил молодую девушку на «зебре», а потом врезался в трамвай

ДТП случилось в районе Слободки на улице Маловского недалеко от общежития военного вуза. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали свидетели случившегося, водитель «Таврии», который был на веселе совершил наезд на 17-летнюю девушку-курсантку прямо на пешеходном переходе. После чего потерял управление, сбил ограждение и врезался в трамвай маршрута №12, который двигался в сторону Слободского рынка.

Пострадавшую госпитализировали в военный госпиталь, она получила, по предварительной информации, травму бедра. А вот сам водитель, несмотря на разрушительное ДТП, остался невредимым.

До этого мы сообщали, что в Одесской области водитель совершил наезд на женщин, которые шли вдоль дороги.

Авария со смертельным исходом произошла 15 ноября в селе Приморское Белгород-Днестровского района.

48-летний водитель не справился с управлением и его занесло на обочину дороги. В это время там находили две пожилые женщины, одной их них 62 года, другой - 82. Обе пенсионерки погибли на месте в результате наезда авто.

Напомним, что в Одессе трамвай с пассажирами попал в аварию из-за автохама, движение остановлено: видео с места ДТП

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