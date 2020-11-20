Неисправное печное отопление стало причиной пожара в одном из сел в Одесской области

Как рассказали в пресс-службе областного ГСЧС, в селе Новопетровка Николаевского района почти три часа спасатели тушили пожар, который охватил одноэтажный жилой дом, передает Politeka.net

19 ноября в 16:55 на линию "101" поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Школьной, 31.

Прибывшие на место спасатели пожар локализовали в 17:36 и полностью его потушили в 20:25 на площади 80 квадратных метров.

На пепелище было найдено бездыханное тело 42-летней хозяйки дома.

Помимо этого, в результате пожара пострадала еще одна женщина, которой 74 года. Она госпитализирована в больницу.

Предполагаемая причина пожара -нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Ущерб устанавливается.

В последние дни в Одесской области существенно похолодало. В некоторых районах региона температура воздуха ночью ниже нулевой отметки. Жители стали массово пользоваться обогревательными приборами, а в сельской местности - печами и грубами. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям постоянно напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.

Похожий инцидент случился день назад в поселке Доброслав.

Там спасатели также тушили пожар в частном доме, который возник в результате неисправного печного отопления. В ЧП погибла хозяйка дома.

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