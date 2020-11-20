Языковой омбудсмен Тарас Креминь после выборов требует от ряда горсоветов отменить решение о функционировании региональных языков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу омбудсмена в соцсети.

Кроме того, Креминь просит генпрокурора Ирину Венедиктову через суд отменить соответствующие решения.

По словам обмбудсмена, несмотря на отмену закона об основах государственной языковой политики, фактически региональные языки сейчас действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областей.

"Согласно закону (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, - ред.), все органы власти и местного самоуправления должны в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие", - отметил Креминь.

Он также подчеркнул, что отдельные органы местного самоуправления все еще ведут делопроизводство не на украинском языке, что является прямым нарушением действующего законодательства.

Как известно, закон о государственном языке вступил в силу полтора года назад - летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что львовский активист добился отмены статуса русского языка как регионального в Одессе, который функционировал с 2012 года.

По словам активиста Святослава Литинского, он через суд заставил отменить незаконное решение Одесской мэрии. Он также рассказал, что на это у него ушло два года.

"То ощущение, когда двухлетняя работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка - отменено. До этого было несколько судебных исков в прокуратуру, которая самостоятельно не хотела этого делать и, как результат, через суд нам удалось заставить их подать иск об отмене этого уже незаконного решения городского совета", - рассказал львовянин.

Напомним, что вирусный коллапс охватил Одессу, врачи кричат от безнадежности:"надоело и страшно".

Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "за 50 лет работы впервые такое вижу".

Также Politeka писала, что карантин выходного дня разгневал одесситов: "спецоперация по уничтожению...".