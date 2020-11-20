В Николаеве женщина закрыла в машине своего внука и собаку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел в четверг, 19 ноября.

По данным спасателей, в 12.13 они получили сообщение о том, что на ул. Днепровой Чайки в Николаеве в автомобиле закрыли ребенка.

На место происшествия были направлены спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Прибыв на место, спасатели узнали, что женщина 1968 г. р. оставила ключи в замке зажигания. В транспортном средстве сработал центральный электронный замок, а внутри автомобиля, в детском кресле, остался мальчик 2018 года, а также собака.

Спасатели провели необходимые работы, чтобы открыть багажное отделение подручными средствами. Также сотрудником пункта здравоохранения АРЗ СП была оказана психологическая поддержка владелице автомобиля.

Ранее сообщалось, что в селе Новопетровка Николаевского района почти три часа спасатели тушили пожар, который охватил одноэтажный жилой дом. На пепелище было найдено бездыханное тело 42-летней хозяйки дома.

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