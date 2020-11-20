В сети появились фантастические снимки лимана Куяльник, сделанные в конце осени с высоты птичьего полета

Их обнародовал на своей странице в Фейсбук Виталий Милевич, отметив, что они сняты с квадрокоптера, передает Politeka.net.

"На Куяльнике нет птиц, проводов, антенн, людей и вообще ничего. Только соль, столбики, розовая вода и марсианские пейзажи. Кайф", – подписал автор.

Нужно сказать, что необычный оттенок лиману дает цветение водорослей Dunaliella salina. Эти живые организмы окрашивают в розовый цвет сотни соленых водоемов по всему миру каждый год.

Пользователи в соцсетях также согласились, что Куяльник с высоты напоминает поверхность Марса, а также пожаловались, что лиман высыхает.

"Очень круто, Виталик! Как будто срез какого-то минерала! Эстетическое удовольствие!", "Он до сих пор розовый?"

«Высыхает Куяльник, как жалко», « Грустное зрелище», - высказались в сети.

В тоже время в конце осени желающих полюбоваться водоемом стало гораздо меньше. В холодное время года у водоема можно встретить разве что любителей покататься на велосипедах.

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