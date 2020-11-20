Это ни в какие рамки не лезет!

В Одесской области учительница приказала вынести за территорию школы ребенка со сломанной ногой

О вопиющем инциденте рассказали в издании "УСИ".

Случилось все в деревне Холодная Балка. На 6-классник сломал ногу во время игры в футбол, но вместо того, чтобы оказать ребенку помощь, учительница попросила старшеклассников вынести его за территорию учебного заведения.

Известно, что педагога временно отстранили от работы, однако увольнять женщину не будут.

Руководство школы пообещало провести со всеми учителями инструктаж, как действовать в подобных ситуациях и как оказывать первую медицинскую помощь.

В сети осудили такой поступок преподавателя:

"Это же надо иметь такие мозги, чтобы не понять, что надо прежде всего известить родителей и вызвать скорую ... или так испугалась ответственности? Так все равно отвечать, еще и за свои неадекватные действия", "И она, еще дальше "учит" детей ??? Такой скот, гнать из школы, и

как можно быстрее!", "Если бы это был ее ребенок, растерялась бы? Совесть надо иметь и человечность. Мальчику здоровья", - писали украинцы в сети.

Как сообщала Politeka, на одесситов будут "охотиться" из-за одежды: "штраф до 500 гривен".

Ранее также сообщалось о том, что в Одессе квартиры и улицы заливает кипятком, видео ЧП: "можно принимать ванны".

Напомним, одесских школьников снова переведут на дистанционку: раскрыты детали ситуации.



