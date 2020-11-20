После того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в соцсетях возникла бурная дискуссия

Об этом пишет Politeka.net

Теперь за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без масок, закрывающих рот и нос, украинцев будут штрафовать в размере от 170 до 255 гривен.

Нужно отметить, что протокол о наложении штрафа будут выписывать сразу на месте.

Жители Одессы с гневом восприняли это известие. Свои комментарии они оставляют в соцсетях.

«Это незаконно. Для того, чтобы ввести обязательность ношения маски, необходимо установить карантин. Карантин устанавливается на основании ввода чрезвычайного положения. Максимальный срок введения чрезвычайного положения в Украине – 30 суток, или 60 суток в отдельных ее местностях»,

«Вообще то это мое дело чем дышать. Почему кто-то мне указывает закрывать рот и нос. Это незаконно. Почему народ у нас страдает от таких дурацких законов. Пусть бы писали закон для ВР например НЕ ВОРОВАТЬ»,

«А по ушам не бояться получить. Шо вы сделали для людей ироды»,

«Вот истинная работа полиции. Зачем ловить преступников...»,

«Зеленский это тебе не сцена, где людей веселить привык!!!Включи уже мозги,задрали вы со своими масками!!!»,

«Главное не страх за штрафы, а возможные перегибы, постановка плана в выполнении указаний и неточность формулировок в ношении масок».

«Если сотрудник, к примеру супермаркета сидит всю смену на кассе в маске и защитном щитке, а потом падает в обморок и ее увозит скорая? Больницы как следствие, переполняются людьми, носящими маски. И такие работники не только в супермаркетах. ОРЗ никто не отменял, всегда так было, но сми формируют вашу точку зрения делая ставку на ковид. От ковида умирают не больше чем от других вирусов, даже меньше. СМИ статистика присовокупляет к ковиду всех умирающих и не от ковида», - пишут в сети.

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