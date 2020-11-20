Полиция Одесской области разыскивает 28-летнего парня с инвалидностью

Информацию о пропаже обнародовала пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net

Сообщается, что Сергей Кирияков, 1992 года рождения еще 18 ноября после шести вечера покинул стены интерната для инвалидов в городе Белгород-Днестровском и до сих пор не вернулся.

Приметы парня: рост 150 сантиметров, лицо овальное, глаза карие, волосы темно-русые с сединой.

Особая примета – горб на спине.

Был одет в черные куртку, брюки, туфли и шапку.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, полиция просит сообщить по телефонам 04849-2-83-61, 0981386443, 0686524615 или 102», - говорится в сообщении.



До этого мы сообщали, что в Одесской области исчезла 15-летняя девочка.

Так, полицией объявлена в розыск Анастасия Широкобокова, 2005 года рождения.

Как стало известно, вчера, 18 ноября девочка ушла после первого урока в школе в детское воспитательное учреждение в Измаильском районе и с тех пор о ней нет никаких вестей.

Приметы Насти: рост 156 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Особая примета: над верхней губой родимое пятно.

Была одета: в фиолетовую куртку, белую кофту, синие джинсы и белые ботинки.

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