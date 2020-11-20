В Одесском заливе поймали рыбу-гермафродита

Необычным уловом похвастались в Госрыбагентстве Украины на странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

Чудо-рыба попалась в расставленные на бычка сети. Им оказался каменный окунь. Он необычен тем, что в разное время, и поочередно выполняет функции самца и самки.

Специалисты отметили, что каменный окунь - один из лучших хищников Черного моря, мастер подводной маскировки. Цвет его тела полностью совпадает с цветом каменных водорослей. Обычно рыба достигает длины 30 см и веса около 250 граммов. Ее тело сплющено и покрыто мелкой чешуей.

Кроме того, каменный окунь занесен в Красную книгу Украины в связи с малой численностью популяции.

"Каменный окунь - гермафродит, в половых железах каждой особи развиваются как женские, так и мужские половые клетки. При этом икра и молоки у одной особи созревают в разное время, и он поочередно выполняет функции самки и самца", - поясняют специалисты.

Ученые уверяют, что рыбу-находку осмотрели, замеряли и выпустили на волю.

До этого мы сообщали, что в одесском пруду поймали экзотическую рыбу, которая водится в реках Амазонки.

Рыбу поймали дети в Дюковском парке в минувшие выходные. Ею оказалась арована серибристая, которую по словам гидробилога Владимира Самайчука, встретить в Украине большая редкость, так как этот хищник обитает только в теплых водах Амазонки.

Гидробиолог утверждает, что рыбу, очевидно, кто-то выпустил в пруд. Причем недавно, ведь прожить при температуре +10 градусов она могла бы не более часа.

Напомним, что на видео показали, как гигантские медузы атаковали Одесский залив

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