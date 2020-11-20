По Одессе и области с новой силой прокатила волна автоподжогов

Так, стало известно, что жителю Одесчины сожгли сразу несколько автомобилей.

Огненное ЧП произошло во дворе частного дома в селе Маяки Беляевского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Неизвестный поджигатель спалил три автомобиля – Mazda, Fiat и «ВАЗ».

Отмечается, что 45-летний хозяин этих машин вместе с членами семьи потушил пожар самостоятельно.

К счастью, в результате инцидент никто не пострадал.

Сейчас правоохранители разыскивают поджигателя. Ему грозит от 3 до 10 лет за поджог.

Кроме того стало известно, что возле "Эпицентра" на Таирова пылал автомобиль известного адвоката. Машину потушили своими силами несколько водителей. Позже появилось видео, на котором видно, как неизвестный мопедист поджег автомобиль. Адвокат сообщил, что у него есть на примете несколько подозреваемых.

Ранее мы писали, что в Одессе пожарник поджигал элитные автомобили.

Сам мужчина их Днепропетровской области. За денежное вознаграждение он и его сообщники совершили серию поджогов на заказ.

В период с декабря 2019 по апрель 2020 они подожгли три элитных автомобиля в центре Одессы.

В прокуратуре отметили, что иномарки полностью уничтожены. Ущерб, причиненный их владельцам, превысил миллион гривен.

Сам сотрудник ГСЧС Днепропетровской области задержан, двое его сообщников, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

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