В Одесских больницах сложилась катастрофическая ситуация с нехваткой кислорода

О происходящем в медучреждениях города рассказала волонтер Екатерина Ножевникова в интервью "Обозревателю".

По ее словам, виной всему бездействие властей, которые за время эпидемии не обеспечили больницы нужным.

"В сентябре пациенты реально дрались за кислород, выдирая маску друг у друга. Была большая проблема, на всех не хватало концентраторов. Власть 8 месяцев пр*срла, извините. А ведь можно было обеспечить все больницы разводкой: в крупные поставить кислородные станции, а в маленькие – цистерны", - рассказала волонтер в интервью "Обозревателю".

Ножевникова отметила, что ситуация действительно катастрофическая, несмотря на то, что на данный момент есть две кислородных станции.



"Если с поставками кислорода проблему решили, то разводки по больницам нет. А концентраторы будут только в середине декабря", – отметила волонтер.

Отметим, что по состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных в Украине составило 598 085 человек. В Одесской области за все время пандемии было зарегистрировано 36053 случая.

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