В Одессе произошли столкновения между активистами и титушками

Это случилось на улице Академической, 11 где ранее возмущенные местные жители при поддержке активистов сломали незаконный забор, который оградил хозяин одной из квартир, прикрываясь благоустройством территории . Об этом пишет Думская.

По данным издания, придомовой палисадник на Академической, 11 пытается захватить владелец квартиры №67 Станислав Гайдукович. На его месте он хочет сделать пристройку к дому, чтобы переоборудовать жилье под офис.

Прикрываясь титушками строители обнесли зеленую зону забором и приступили к работам.

Однако возмущенные жители снесли забор и освободили территорию от стройки. Начались столкновения с охранниками частной фирмы.

В драке применялись газовые баллончики, а также один из участников заявил о стрельбе.

На место прибыло много полиции.

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Два иностранных водителя фур встретились и решили это дело отметить. После распития алкоголя мужчины поссорились, стали оскорблять друг друга, а затем конфликт обернулся тяжелыми последствиями.

Один из них ударил другого несколько раз по голове и порезал шею ножом.

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