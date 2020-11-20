В Одессе произошли столкновения между активистами и титушками
Это случилось на улице Академической, 11 где ранее возмущенные местные жители при поддержке активистов сломали незаконный забор, который оградил хозяин одной из квартир, прикрываясь благоустройством территории . Об этом пишет
По данным издания, придомовой палисадник на Академической, 11 пытается захватить владелец квартиры №67 Станислав Гайдукович. На его месте он хочет сделать пристройку к дому, чтобы переоборудовать жилье под офис.
Прикрываясь титушками строители обнесли зеленую зону забором и приступили к работам.
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Однако возмущенные жители снесли забор и освободили территорию от стройки. Начались столкновения с охранниками частной фирмы.
В драке применялись газовые баллончики, а также один из участников заявил о стрельбе.
На место прибыло много полиции.
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