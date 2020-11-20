По Одесі та області з новою силою прокотила хвиля автоподжогов.

Так, стало відомо, що жителю Одещини спалили відразу кілька автомобілів.

Вогняна НП сталася у дворі приватного будинку в селі Маяки Біляївського району. Про це повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Невідомий палій спалив три автомобілі-Mazda, Fiat і "ВАЗ".

Відзначається, що 45-річний господар цих машин разом з членами сім'ї загасив пожежу самостійно.

На щастя, в результаті інцидент ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці розшукують палія. Йому загрожує від 3 до 10 років за підпал.

Крім того стало відомо, що біля "Епіцентру" на Таїрова палав автомобіль відомого адвоката. Машину загасили своїми силами кілька водіїв. Пізніше з'явилося відео, на якому видно, як невідомий мопедист підпалив автомобіль. Адвокат повідомив, що у нього є на прикметі кілька підозрюваних.

Раніше ми писали, що в Одесі пожежник підпалював елітні автомобілі.

Сам чоловік їх Дніпропетровської області. За грошову винагороду він і його спільники здійснили серію підпалів на замовлення.

У період з грудня 2019 по квітень 2020 вони підпалили три елітних автомобіля в центрі Одеси.

У прокуратурі зазначили, що іномарки повністю знищені. Збиток, заподіяний їх власникам, перевищив мільйон гривень.

Сам співробітник ДСНС Дніпропетровської області затриманий, двоє його спільників, причетних до скоєння злочину, вже перебувають під вартою.

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