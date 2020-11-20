В Одессе не будут создавать мобильный госпиталь, на который Кабмин выдел деньги

Вместо него планируют выделить еще 400 койко-мест для больных Covid-19 в одесском областном Центре социально значимых заболеваний на Ядова, 4. Об этом заявила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, пишет Думская

Чиновница утверждает, что мобильный стационар невозможно оборудовать центральной разводкой кислорода.

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Отметим, что ранее на внеочередном заседании Кабмина было принято решение выделить 118 миллионов на обустройство полевого госпиталя в в трех городах Украины – Одессе, Киеве и Краматорске.

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При этом на оборудование госпиталя в Одессе досталось 37 млн гривен из расчета на 400 коек.

«Как только поступят эти деньги, Центр социально значимых заболеваний начнет закупку необходимого медоборудования, коек и всего необходимого», — сообщила чиновница.

По состоянию на 20 ноября в Одесском регионе число заболевших вирусом увеличилось на 613 человек.

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По последним данным, с начала эпидемии в Одесской области зафиксировали 36 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19, из которых более 26 тысяч в настоящее время болеют, 8 тысяч – выздоровели и 497 скончались. Под подозрением в области находятся около 37 тысяч человек.

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