Второй карантин выходного дня в Одессе пройдет под строгим наблюдением правоохранителей
Об этом предупредил начальник одесской полиции Олег Бех, передает Politeka.net
В частности, он отметил, что 21 и 22 ноября в Одессе будет работать 101 мобильная группа Национальной полиции и еще 90 групп будут патрулировать Одесскую область.
Глава полиции подчеркнул, что стражи порядка будут следить за соблюдением правил карантина, при этом наибольшее внимание уделят заведениям питания, непродовольственным супермаркетам и общественному транспорту.
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Кроме того Бех пригрозил, что с завтрашнего дня полиция начнет составлять протоколы за нарушение нового закона, согласно которому не разрешается находиться в общественных местах и транспорте без масок.
«Если человек будет без маски, его оштрафуют на месте. Размер штрафа составляет от 170 до 255 гривен.», - заявил глава полиции.
Он уточнил, что общественными местами также считаются подъезды, подземные переходы, и стадионы».
«Учреждения, которые будут нарушать карантин, мы будет требовать закрывать», - добавил в заключении Олег Бех.
По состоянию на 20 ноября, в Одесском регионе число заболевших вирусом увеличилось на 613 человек.
Сс начала эпидемии в Одесской области зафиксировали 36 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19, из которых более 26 тысяч в настоящее время болеют, 8 тысяч – выздоровели и 497 скончались. Под подозрением в области находятся около 37 тысяч человек.
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