На выходных в Одессе синоптики обещают осадки в виде снега и дождя

С новым прогнозом погоды на 21 и 22 ноября жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В субботу в городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти мелкий дождь со снегом. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Ветер будет дуть северный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью упадет до +1+3 градусов, днем ​​немного повысится до +4+6 градусов.

По Одесской области ожидается облачная погода. Ночью и утром небольшие осадки, на севере гололед, гололедица.

Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.

В воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный, утром и днем ​​22 ноября северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем: 2-7 °С тепла.



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