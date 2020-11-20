На выходных в Одессе синоптики обещают осадки в виде снега и дождя
С новым прогнозом погоды на 21 и 22 ноября жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В субботу в городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти мелкий дождь со снегом. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Ветер будет дуть северный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью упадет до +1+3 градусов, днем немного повысится до +4+6 градусов.
Украинка с 15-м размером покружилась в полупрозрачном платье перед камерой: "Воздушная невеста"
"Теперь понятно, чем вы с Гариком сошлись": Кристина Асмус без штанов засветила "клубничку"
Как на самом деле выглядят Волочкова, Каменских, Наташа Королева и другие звезды-"фотошопщицы": "Все складки в целлюлите"
Актеры "Дизель Шоу" опозорили звезд, засветив их "автопарк": "От этого только смешнее..."
По Одесской области ожидается облачная погода. Ночью и утром небольшие осадки, на севере гололед, гололедица.
Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
В воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, утром и днем 22 ноября северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 4 °С мороза до 1 °С тепла, днем: 2-7 °С тепла.
Напомним, что атмосферный фронт нагрянет в Одессу, пора доставать пуховики: "заморозки , шторм и ..."
Как сообщала Politeka, снег, гололед и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Одесчине
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".