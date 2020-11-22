На перекрестке Новосельского и Торговой водитель Chrysler сбил 98-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

Как Думской стало известно из сообщения пресс-службы управления патрульной полиции в Одесской области. водителя все-таки смогли найти.

По последней информации, 25-летний водитель сбил пешехода на регулируемом перекрестке.

"Водителя и авто инспекторы вернули на место аварии для составления соответствующих материалов. Пострадавшего 98-летнего мужчину доставлили в городскую больницу", - уточнили в управлении.

О состоянии пострадавшего данных пока нет.

Как сообщалось ранее, в Одессе произошли столкновения между активистами и титушками.

Это происходило на улице Академической, 11 где ранее возмущенными местными жителями при поддержке активистов был поломан незаконный забор, который оградил хозяин одной из квартир, прикрываясь благоустройством территории.

Напомним, после того, как президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан закон о штрафах за отсутствие маски в людных местах и транспорте, в соцсетях произошла оживленная дискуссия.

Отныне за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без масок, закрывающих рот и нос, украинцев будут штрафовать в размере от 170 до 255 гривен.

Отмечается что протокол о наложении штрафа будут выписывать сразу на месте. Жители Одессы с неголованием восприняли эту новость.

Напомним, что волна поджогов с новой силой прокатилась по Одесчине: кадры огненного ЧП

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