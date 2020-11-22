Люди доведены до отчаяния

Работники рынка «7 километр» перекрыли Овидиопольскую дорогу в знак протеста против запрета торговли в выходные

Как передает "ТрассаЕ95", по словам очевидцев, протестующие не пропускают транспорт. На трассе под Одессой образовалась пробка.

Протестующие требуют открыть рынок и позволить им работать. По их словам, власть «умышленно уничтожает малый и средний бизнес», при это разрешает супермаркетам торговать промтоварами и запрещая это делать на рынках.

Отчаянные предприниматели объявили акцию бессрочной. Они требуют, чтобы губернатор и мэр Одессы немедленно приехали к ним.

Большое число сотрудников полиции с утра находятся на рынке. Все магазины и контейнеры закрыты.

Добавим, что в Украине могут ввести полный локдаун в связи с ухудшением ситуации с распространением китайского вируса, однако точная дата пока неизвестна.

Об ужесточении карантинных мер рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство готово обратиться к таким мерам, если карантин выходного дня не принесет результатов.

Отметим, что до конца 2020 года китайский вирус может унести жизни 33 тысяч граждан Украины.

Такие выводы сделали аналитики Киевской школы экономики, представив «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19».

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Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"

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