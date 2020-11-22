Введение карантина выходного дня болезненно сказалось на работе рынков. В выходные им запрещено работать

Как передает Politeka, многие из торгующих получают большую часть дохода именно в субботу и воскресенье. Отсюда — угроза банкротства для мелких предпринимателей, которые работают на промтоварных рынках.

Коснулось это и крупнейшего промтоварного рынка «7 километр» в Одессе. Пока это эмоциональные словесные перепалки, однако работнки готовятся к более радикальным протестам.

«Страсти на 7км продолжаются, говорят, что собираются там ночевать. Кто-то угрожал ножем протестующим. Сейчас работает полиция», — говорится в сообщении телеграм-канала XYDESSA.

Отметим, что из-за протестов предпринимателей под Одессой образоались огромные пробки.

Отметим, что до конца 2020 года китайский вирус может унести жизни 33 тысяч граждан Украины.

Такие выводы сделали аналитики Киевской школы экономики, представив «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19».

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Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"

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