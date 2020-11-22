Из -за введения карантина выходного дня работа рынков и будущее людей оказалось под угрозой
Как передает Politeka, многие из торгующих получают большую часть дохода именно в субботу и воскресенье. Отсюда — угроза банкротства для мелких предпринимателей, которые работают на промтоварных рынках.
Коснулось это и крупнейшего промтоварного рынка «7 километр» в Одессе, где 22 ноября предприниматели вышли на протест, дабы быть услышанными. Большинство неравнодушных одесситов солидарны с протестующими:
"Правильно! Иначе скоро голые будем, листьями прикрываться;
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Убивают во всем мире мелкий бизнес. Бойтесь голода, а не вируса - голод страшнее намного;
Правильно сделали, что перекрыли дорогу. Они мешают людям работать, так пусть тогда увидят, что люди тоже могут мешать!
Терпение лопает у народа,стоило ожидать этого.
Дайте людям возможность выживать, я молчу о том, чтобы жить! Куча реализаторов,которым нужно кормить семьи. И никто не спросит есть им за что сегодня купить домой булку хлеба", - пишут пользователи сети.
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