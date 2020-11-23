Протест работников одесского рынка «7 километр» завершился, митингующих разогнала полиция

Напомним, что предприниматели, торгующие на крупнейшем рынке «7 километр» решились собраться на акцию протеста для того, чтобы выразить свое недовольство по поводу запрета работы на выходные. Протестующие прикрыли Овидиопольскую дорогу, а также грозили разбить палатки.

Отчаянные торговцы требовали открыть рынок и позволить им работать. По их словам, власть «умышленно уничтожает малый и средний бизнес», при это разрешает супермаркетам торговать промтоварами и запрещая это делать на рынках. Предприниматели объявили акцию бессрочной, однако в дело вмешалась полиция.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, начато уголовное производство на предпринимателей рынка «7 километр» за блокирование движения на Овидиополь. Статья предполагает до 3 лет ограничения свободы. На данный момент акция протеста прекратилась.

Добавим, что в Украине могут ввести полный локдаун в связи с ухудшением ситуации с распространением китайского вируса, однако точная дата пока неизвестна.

Об ужесточении карантинных мер рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство готово обратиться к таким мерам, если карантин выходного дня не принесет результатов.

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