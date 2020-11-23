Автомобиль «скорой помощи», перевозивший больных, перевернулся на дороге в Одессе

Видео аварии удалось заснять случайным свидетелям, кадрами они поделились в телеграм-канале «Одесса INFO», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Происшествие случилось вечером около 17:30 на пересечении улиц Дальницкой и Балковской. Об этом проинформировали патрульные полицейские.

Всё произошло из-за того, что водитель на Лексусе не уступил дорогу "скорой" и врезался в нее. В результате удара машина перевернулась на бок.

На момент столкновения спецавтомобиль перевозил больных. Два пассажира "скорой" получили травмы, их доставили в больницу. Также пострадал водитель Lexus.

На месте прибыла оперативно-следственная группа, которая выясняла все обстоятельства аварии.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе машина скорой помощи попала в аварию, когда спешила на вызов.

В нее врезался водитель на иномарке, который не пропустил автомобиль экстренных служб, двигавшийся на красный свет, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

ДТП случилось вечером, около 21:00 в Малиновском районе.

По данным полиции, на пересечении улицы Балковской и Заньковецкой водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества машине скорой помощи, которая ехала с мигалками на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что в Одессе на ходу перевернулось авто, движение парализовано: кадры аварии

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