В одном из районов Одессы случился пожар со смертельным исходом

Как сообщили одесские спасатели, вечером на выходных горел частный одноэтажный дом по адресу улица Василия Стуса, 13, передает Politeka.net

Так, сигнал о возгорании поступил на спецлинию 101 в 18:08.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит домашнее имущество в одноэтажном жилом доме.

Около получаса понадобилось сотрудникам по чрезвычайным ситуациям, чтобы загасить пламя и полностью его ликвидировать на площади 20 квадратных метров.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили мертвое тело неизвестной женщины. Данные о ней еще устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

До этого мы сообщали, что неисправное печное отопление стало причиной пожара в селе Новопетровка Николаевского района где почти три часа спасатели тушили пожар, который охватил одноэтажный жилой дом.

19 ноября в 16:55 на линию "101" поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Школьной, 31.

Прибывшие на место спасатели пожар локализовали в 17:36 и полностью его потушили в 20:25 на площади 80 квадратных метров.

На пепелище было найдено бездыханное тело 42-летней хозяйки дома.

Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий

Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП