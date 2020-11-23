В Одессе говорят, что ситуация пока под контролем

Высокая заболеваемость китайским вирусом и другими сезонными ОРВИ стала причиной массового закрытия школьных классов по всей Одессе

В частности, на сегодняшний день в городе закрыты 152 класса и 12 детсадовских групп. Информацию об этом обнародовала глава департамента образования и науки Елена Буйневич в ходе совещания в горсовете, передает Politeka.net

Чиновница отметила, что заболеваемость вирусными инфекциями среди детей составляет 4% от общего количества.

«Половину классов закрыли из-за случаев заболевания коронавирусом, половину — из-за сезонных ОРВИ. Ситуация контролируемая. Закрыты 5-е и 11-е классы в школах №№27, 23,113, 101 закрыты гимназия №1 и детсад №115. Всего в детсадах закрыты 12 групп. Все дошкольные учреждения, кроме одного, работают в штатном режиме», — рассказала Буйневич.

Она добавила, что классы, которые закрывают на карантин, переходят на дистанционное обучение.

По состоянию на утро, 23 ноября в Одесской области за сутки выявили 536 инфицированных. С начала карантина в регионе были заражены 37 тысяч 901 человек.

По данным СНБО, четверо заболевших скончались от вируса и сопутствующих заболеваний. Количество жертв в области достигло 513.

Выздоровели вчера двое пациентов. За все время пандемии в Одесской области вылечились 8729 человек.

В тоже время 536 находятся под подозрением.

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