В центре Одессы компания подростков устроила дебош в магазине во время карантина выходного дня
Вопиющий случай зафиксировали в супермаркете «Таврия В», который расположен в ТЦ «Европа» на Дерибасовской, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На видео, которое разлетелось по сети, видно, как молодая девушка зашла за прилавок и принялась есть салат ложкой прямо с торговых лотков. Другой парень зашел за прилавок и начал громко и нецензурно выражаться. При этом видно, что у большинства молодежи в руках были алкогольные напитки.
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Администрация супермаркета уже отреагировала на ситуацию, заявив, что что молодой человек у них не работает. Кроме того, они рассказали, что компания вела себя вызывающе, ругались матом, а один из парней даже пытался «справить нужду» у выхода из магазина, но ему помешали. После «дегустации» продукцию выкинули, а прилавок продезенфицировали. Супермаркет обратился в полицию, личности хулиганов установлены.
По состоянию на утро, 23 ноября в Одесской области за сутки выявили 536 инфицированных. С начала карантина в регионе были заражены 37 тысяч 901 человек.
По данным СНБО, четверо заболевших скончались от вируса и сопутствующих заболеваний. Количество жертв в области достигло 513.
Выздоровели вчера двое пациентов. За все время пандемии в Одесской области вылечились 8729 человек.
В тоже время 536 находятся под подозрением.
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