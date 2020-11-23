Спасатели боролись с огнем в общежитии Одесской юридической академии, жильцов эвакуировали

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе областного ГСЧС. Также очевидцы разместили видео с места события, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, около 17:00 пожарникам поступил сигнал о возгорании на четвертом этаже семиэтажного общежития № 9 Одесской юридической академии. Здание расположено на улице Академической.

Как выяснилось, возгорание началось в одной из жилых комнат.

Подразделения автоматически направлялись по повышенному вызову пожара.

По прибытию на место спасатели увидели, что горят домашние вещи и мебель в комнате. Им понадобилось около получаса, чтобы загасить огонь на площади 20 квадратных метров.

Во время тушения пожара спасли двух человек, их спустили по автолестнице.

Еще 15 человек эвакуировали из здания стандартным путем. К счастью, в результате огненного ЧП никто не пострадал.

До этого мы сообщали, что вечером на выходных горел частный одноэтажный дом по адресу улица Василия Стуса, 13.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит домашнее имущество в одноэтажном жилом доме.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили мертвое тело неизвестной женщины. Данные о ней еще устанавливаются.

Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

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