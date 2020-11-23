Он застрял и повис

В Одессе мужчина пытался перелезть через забор, но попал на тот свет

Трагические подробности рассказали в областном управлении ГСЧС, передает Politeka.net

Инцидент случился рано утром в поселке Фонтанка-2 на улице Степной.

Мужчина перелазил через забор с пиками и застрял. Он не смог самостоятельно выбраться, и очевидцы позвали на помощь спасателей.

Выяснилось, что потерпевший получил рваную рану бедра и потерял сознание. Подоспевшие спасатели при помощи бензореза сняли бедолагу с забора и передали врачам скорой помощи. Мужчину отвезли в областную больницу, он был в тяжелом состоянии.

В ГСЧС уточнили, что к вечеру он скончался, не приходя в сознание.

До этого мы сообщали, что вечером на выходных горел частный одноэтажный дом по адресу улица Василия Стуса, 13.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит домашнее имущество в одноэтажном жилом доме.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили мертвое тело неизвестной женщины. Данные о ней еще устанавливаются.

Также мы писали, что автомобиль «скорой помощи», перевозивший больных, перевернулся на дороге в Одессе. Всё произошло из-за того, что водитель на Лексусе не уступил дорогу "скорой" и врезался в нее. В результате удара машина перевернулась на бок. Пострадали пациенты, которые находились в карете скорой помощи.

Напомним, что в Одессе загорелось общежитие: подробности и кадры спасения студентов

Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий

Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП