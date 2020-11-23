Протест предпринимателей рынка «7 километр» заставил говорить о себе всю Одессу

Об этом пишет Politeka.net

Напомним, что предприниматели, торгующие на крупнейшем рынке «7 километр» решились собраться на акцию протеста для того, чтобы выразить свое недовольство по поводу запрета работы на выходные. Протестующие заблокировали Овидиопольскую дорогу, а также грозили разбить палатки.

Однако в дело вмешалась полиция, которая разогнала митингующих людей, а также завела на них ряд уголовных дел.

Одесситы в соцсетях поддержали предпринимателей, они отметили, что людям необходимо работать, а власти разоряют мелких бизнесменов, чтобы установить монополию. Но нашли и такие, кто посчитал что митингующие создали массу неудобства другим людям.

«Почему они свои супермаркеты не закроют? Рынок под открытым небом находится!!! Очнитесь идиоты!! Рекомендации врачей больше гулять на свежем воздухе!!! Оставьте семку в покое. Дайте людям хоть что-то заработать!!!»,

«Нас Всех , хотят загнать в стойло, и мы будем жрать, друг ,друга ,брат, сестру ,сын и дочь , Мать и Отца!!!!! Люди открывайте глаза!!!!»,

«Люди!!! Водители, жители это района поддержки этих храбрых людей, сейчас это вопрос жизни и смерти и это не шутка! Вы домой попадете, а что дома!??? Ну ещё 2-3месяца вы поработаете и до вас дойдет уволят или разорят ваш бизнес или те места где работаете, они сейчас отстаивают и ваши права, Нас власть нагибает и пробует как мы выдержим если выдержим ещё ниже нагнут, Они должны нас боятся и благодаря таким людям которые не побоялись Присоединяйтесь нам не поможет ни кто»,

«Беспредел в стране. На все 7 не бывает столько людей, сколько в одном супермаркете. Просто магнатам надо монополия на все и везде. А этого допускать нельзя. И люди правильно делают и пикетируют»,

«Не там перекрыли надо под Кабмином и Радой», - высказались люди.

«Не могут потерпеть несколько недель. Почему-то предприниматели центра города закрылись а барыги Овидиопольского района уже обнищали. Создали массу неудобств одесситам»,