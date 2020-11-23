На одесской железной дороге мужчина угодил под колеса грузового поезда
Трагический инцидент разыгрался ночью возле станции "Сухой лиман", передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции.
Сообщается, что мужчина лежал на железнодорожных путях и не реагировал на сигналы приближающегося поезда.
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Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать трагедии, рассказали в полиции. Он получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
В полиции уточнили, что погибшим оказался 53-лений житель Винницы, его тело направлено на судмедэкспертизу.
До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.
Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.
Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.
В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.
Также мы сообщали, в Одессе возле Ленпоселка под поезд угодила молодая девушка.
Погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.
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