На одесской железной дороге мужчина угодил под колеса грузового поезда

Трагический инцидент разыгрался ночью возле станции "Сухой лиман", передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции.

Сообщается, что мужчина лежал на железнодорожных путях и не реагировал на сигналы приближающегося поезда.

Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать трагедии, рассказали в полиции. Он получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

В полиции уточнили, что погибшим оказался 53-лений житель Винницы, его тело направлено на судмедэкспертизу.

До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.

Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.

Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.

Также мы сообщали, в Одессе возле Ленпоселка под поезд угодила молодая девушка.

Погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.

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