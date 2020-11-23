Военные одесской бригады провели впечатляющие учения с использованием новейшей системы имитации боя Laser Tag

Соответствующие фотографии и подробности обнародовала пресс-служба 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего на официальной странице в Фейсбук, передает Politeka.net

В частности, военнослужащие брали штурмом населенный пункт, оккупированный условным врагом, а затем провели там зачистку.

В пресс-службе отметили, что всё усложнялось тем, что противник хорошо окопался в городке, разместил пехоту в домах и имел на вооружении две противотанковые пушки.

Бойцы зашли в поселок и начали методично зачищать дом за домом. В это время их прикрывали несколько танков, которые подавили огонь вражеской артиллерии.

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Как стало известно, сначала военно-транспортный Ан-26 низко прошел над домами этого района, а через некоторое время над Школьным аэродромом показалась пара истребителей Су-27М1/УБМ1, которые шли в плотном строю в нескольких метрах друг от друга. Сделав большой круг, летчики на малой высоте — тоже парой — прошли над действующей взлетно-посадочной полосой аэропорта, сделав в северном торце так называемый «роспуск».

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